Bartlow's Dread Machine è uno sparatutto arcade in arrivo quest'estate e si mostra in questo strabiliante trailer (Di giovedì 23 gennaio 2020) Bartlow's Dread Machine è uno sparatutto arcade sviluppato da Beep Games, la squadra dietro Voodoo Vince ed è un gioco alquanto particolare, se si da uno sguardo al trailer di annuncio.Ecco un breve riassunto della storia: nel 1907, Arthur Bartlow inventò il prototipo del primo videogioco, ma a quanto pare questa cabina non portò fortuna lasciandolo così sul lastrico. Per ragioni sconosciute, questa macchina è stata ricostruita e sarà presto pronta per essere giocata. L'accattivante grafica che ricorda molto i giocattoli dei primi del '900 incuriosisce, così come il gameplay, uno sparatutto a "binari" in cui i vostri personaggi percorreranno un sentiero obbligato in mezzo ad una moltitudine di nemici che usciranno per sfidarvi.Bartlow's Dread Machine potrà essere giocato assieme ad un amico e insieme sarete in grado di scegliere fino ad otto personaggi. Insomma, le premesse ci sono ... eurogamer

