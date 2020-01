Avengers: Endgame è il film meglio recensito del 2019, la reazione di Tom Holland e dei registi (Di giovedì 23 gennaio 2020) I registi di Avengers: Endgame e Tom Holland hanno realizzato un divertente video per celebrare la vittoria del Golden Tomato ottenuto dal film Marvel. Avengers: Endgame ha conquistato il premio Golden Tomato, ovvero il premio per il film meglio recensito e i fratelli Russo e Tom Holland hanno realizzato un esilarante video per festeggiare il riconoscimento ricevuto. Il premio Golden Tomato, assegnato annualmente dal sito Rotten Tomatoes è dato al lungometraggio che riceve le migliori recensioni e nel 2019 il vincitore è stato il cinecomic della Marvel. I fratelli Russo, registi di Avengers: Endgame, e Tom Holland, interprete di Spider-Man, hanno condiviso un esilarante video in cui mangiano dei pomodori freschi in onore del nuovo primato ottenuto dal film. I Russo e Holland hanno ... movieplayer

Noovyis : (Avengers: Endgame è il film meglio recensito del 2019, la reazione di Tom Holland e dei registi) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Avengers: Endgame è il film meglio recensito del 2019, la reazione di Tom Holland e dei registi… - gky : Non so se @Leo_Ortolani ha già fatto il Cinemah di Avengers Endgame, però nel caso ne avesse bisogno ho buttato giù… -