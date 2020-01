Australia, aereo antincendio precipita durante un intervento: tre morti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un aereo antincendio scomparso dai radar in Australia è precipitato. Nello schianto sono morte tre persone, tutti cittadini statunitensi. Ancora incerta la causa dell'incidente. Le autorità avevano perso il contatto con l'aereo mentre era in azione contro un enorme incendio boschivo nelle montagne a sud-ovest di Sydney. fanpage

