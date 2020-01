Addio a ‘Un posto al sole’: l’attore lascia la soap dopo oltre 16 anni (Di giovedì 23 gennaio 2020) “Vi ringrazio, è stata un’esperienza meravigliosa. Con emozioni gigantesche che rielaborerò nel corso del tempo”. Così, dopo oltre sedici anni, l’attore dà l’Addio a ‘Un posto al sole’. Già, il pubblico della celebre soap in onda su Rai3 ora dovrà a fare a meno di uno dei personaggi storici. Un Addio che in realtà era stato già annunciato ma ora è arrivato l’ultimo giorno di riprese e la festa sul set per l’attore Davide Devenuto, che era sbarcato a ‘Un posto al sole’ nel lontano 2003 con il personaggio di Andrea Pergolesi, ha deciso di lasciare la produzione e salutare il ruolo che gli ha regalato il successo in televisione. Al momento, come sanno bene i telespettatori di ‘Upas’, il personaggio di Andrea si è allontanato per andare a Londra, ma c’è da aspettarsi un breve ritorno per fare in modo che saluti il pubblico con un Addio speciale. (Continua dopo la foto) Il ... caffeinamagazine

