Voti tra il 7 e l’8 per Insigne. Partita da vero capitano, è il cuore della squadra (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il giudizio dei quotidiani su Lorenzo Insigne è unanime. Molto più che sufficiente la sua Partita contro la Lazio di ieri, tra l’altro vinta con una sua prodezza. Ma non solo. I giornali premiano la generosità e il sacrificio, e la prestazione da vero capitano. I Voti oscillano tra il 7 di Corriere dello Sport, Repubblica e Gazzetta all’8 del Mattino, passando per il 7,5 del Corriere della Sera. Il Corriere dello Sport scrive: “La magia del talento è in quel passo di danza che manda in confusione Luiz Felipe e restituisce al Napoli l’energia positiva. Poi è interpretazione densa di generosità, come un gregario qualsiasi o come un capitano che va fino a dentro l’area per recuperare il più sporco dei palloni”. Anche la Gazzetta dello Sport elogia la Partita da capitano. Scrive: “Diavolo di un capitano! Quando c’è, fa la differenza, arretra terzino su Lazzari ... ilnapolista

