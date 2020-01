Virus Cina: centinaia di casi accertati, sale il bilancio dei morti (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il bilancio dei decessi attribuiti al nuovo coronaVirus in Cina si aggrava: sarebbero 9 i morti finora accertati e oltre 400 i casi registrati in 13 diverse province. A renderlo noto sono le autorità sanitarie locali, secondo cui ci sarebbe un primo caso certificato a Macao: si tratterebbe di un paziente di rientro da Wuhan, megalopoli in cui sarebbe scattata la trasmissione della polmonite virale dagli animali all’uomo. E arriva la notizia di un uomo in isolamento negli Stati Uniti, scatta il monitoraggio a Fiumicino. Il Virus di Wuhan fa tremare il mondo Il nuovo coronaVirus (2019-nCoV) che tiene sotto scacco la Cina fa tremare il mondo. Da Wuhan, megalopoli della provincia di Hubei ritenuta focolaio dell’epidemia, i casi segnalati si sarebbero moltiplicati fino a superare i 400, con 9 vittime accertate e almeno 15 sanitari – tra medici e infermieri – con confermata diagnosi ... thesocialpost

