Verso il Tombolato: diversi segnali sostengono il Benevento (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Mancano tre giorni a Cittadella-Benevento, sfida che offrirà ai giallorossi l’opportunità di riscattare il mezzo passo falso interno contro il Pisa. Gli uomini di Inzaghi, dopo le sfide del ventesimo turno, hanno mantenuto dodici punti di vantaggio sulla seconda in classifica – il Pordenone – ma hanno contestualmente visto assottigliarsi (da 15 a 13 lunghezze) il margine di vantaggio sul Crotone di Stroppa, terzo in classifica. Al Tombolato si rinnoverà un appuntamento che ha caratterizzato più volte la storia recente dei due club, che si sono sfidati soprattutto negli ultimi play off dove a gioire furono i veneti. Stupisce, ma per la verità neanche troppo, il ruolino della squadra di Venturato, che tra le mura domestiche ha faticato più volte in questo campionato. I trenta punti conquistati che valgono il quinto ... anteprima24

