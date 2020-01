Venezia, il Mose in funzione dal 30 giugno con maree di 140 cm (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il prossimo 30 giugno potrebbe essere il giorno della svolta per il Mose (COS'è E COME FUNZIONA - RISCONTRO POSITIVO DELLE PROVE) la barriera artificiale progettata per difendere Venezia dalle grandi maree dell'Adriatico. I commissari del Consorzio Venezia Nuova hanno confermato oggi in Prefettura che il cronoprogramma dei lavori prevede che il Mose possa entrare in funzione già dalla fine del mese di giugno mentre il completamento dell'opera è fissato per il 2021. Nelle prossime riunioni sarà da stabilire la quota della marea dopo la quale le paratoie della struttura inizieranno a funzionare: si parla di almeno 140 centimetri. Il sindaco Brugnaro: "Atteggiamento molto buono" Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha quindi spiegato che il cronoprogramma preciso del Mose sara' consegnato agli amministratori in occasione della prossima riunione del tavolo, che dovrebbe ... tg24.sky

