Trump minaccia l'Europa: "Faccia un accordo o metterò i dazi" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) I segnali provenienti da Washington sono sempre più chiari. Dopo gli avvertimenti all'Unione Europea di Steven Mnuchin, ecco il messaggio di Donald Trump in persona. Il presidente americano, intervistato dall'emittente Cnbc a Davos, a margine del World Economic Forum, ha affondato il coltello nella piaga sottolineando come l'ipotesi di imporre dazi sull'Europa non sia così remota. "Faranno un accordo, perché devono farlo. Non hanno scelta" ha aggiunto Trump, riferendo anche di aver avuto "un'ottima conversazione" con il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen". L'inquilino della Casa Bianca ha poi spiegato di aver atteso la conclusione della guerra commerciale con la Cina – ricordiamolo, terminata nella Fase uno del nuoco accordo tra Washington e Pechino – e l'esito del trattato di libero scambio con Messico e Canada

