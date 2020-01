Sinisa Mihajlovic su elezioni in Emilia–Romagna, “Se fossi italiano voterei Salvini. Matteo è uno tosto se promette, mantiene!” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La sua battagli la sua battaglia la sta combattendo senza mai lamentarsi. Sinisa Mihajlovic è stato sempre un grande uomo e un grande condottiero. L’allenatore del Bologna ha scoperto di essere malato di leucemia e ha raccontato che in 5 giorni si è dovuto sottoporre a 13 chemioterapie. Sinisa è stato un grandissimo giocatore. Ha fatto parte di squadre di altissimo livello come Stella Rossa, Inter e Lazio. Dopo varie esperienze come allenatore, ora allena il Bologna. Sinisa non è stato mai una persona che si è nascosta ha sempre detto tutto ciò che pensa. Sulla precisa domanda del giornalista del Resto del Carlino su chi avrebbe votato se fosse italiano in Emilia-Romagna, Sinisa ha risposto senza tentennare un attimo: “Tifo per Matteo Salvini e spero che possa vincere in Emilia-Romagna con Lucia Borgonzoni”. L’allenatore del Bologna ha raccontato di ... baritalianews

Capezzone : +++Velina urgentissima della SCPC (Suprema Cupola Politicamente Corretta)+++ A tutte le redazioni demogradighe - No… - matteosalvinimi : GRAZIE Sinisa Mihajlovic, grande campione, uomo coraggioso! - matteosalvinimi : #Salvini: Ringrazio Siniša Mihajlovic che oggi ha fatto un'intervista coraggiosa e ha detto: 'Se fossi italiano vot… -