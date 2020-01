Riccardo Saponara al Lecce, ufficiale l’arrivo in prestito dalla Fiorentina (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Riccardo Saponara è un nuovo giocatore del Lecce. Il club salentino ha depositato il contratto del calciatore come si legge sul sito della Lega Serie A. Nuovo rinforzo dunque per mister Liverani che potrà puntare sulla voglia di riscatto del calciatore reduce da una prima parte di stagione in prestito al Genoa. La Fiorentina, proprietaria del suo cartellino, ha detto sì al trasferimento a titolo temporaneo di Saponara fino al termine del campionato. fanpage

