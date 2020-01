Rally Montecarlo 2020, Sebastien Ogier il più veloce nello shakedown di Gap davanti a Neuville ed Evans (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Non poteva cominciare meglio di così la nuova avventura di Sebastien Ogier con la Toyota, infatti il fenomenale pilota francese ha subito firmato il miglior tempo nello shakedown del Rally di Montecarlo 2020, tappa inaugurale del Mondiale WRC. Il sei volte campione del mondo, reduce da sei affermazioni consecutive nel round monegasco, si è aggiudicato la prima prova cronometrata della manifestazione andata in scena a Gap, su un tracciato lungo 3,35 chilometri. Ogier ha chiuso lo shakedown, antipasto del Rally vero e proprio che scatterà domani sera con le prime due prove speciali, con il tempo di 1’57″1 precedendo di appena un decimo il belga Thierry Neuville a bordo della Hyundai I20 WRC+. Ottimo esordio sulla Toyota anche per il britannico Elfyn Evans, terzo in classifica a sei decimi dalla vetta, mentre il campione iridato in carica Ott Tanak si è dovuto accontentare della quarta ... oasport

SAKISBELLAS : RT @Rally_it: WRC: Ogier il migliore nello shakedown del Rally Montecarlo - OA_Sport : Rally Montecarlo 2020, Sebastien Ogier il più veloce nello shakedown di Gap davanti a Neuville ed Evans - Rally_it : WRC: Ogier il migliore nello shakedown del Rally Montecarlo -