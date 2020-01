Quanto vale il petrolio di Libia e Iran per l’Italia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Foto di drpepperscott230 da Pixabay Le tensioni in Libia, con Russia e Turchia che cercano di ritagliarsi un ruolo da protagoniste nel conflitto, e la crisi con l’Iran. C’è un motivo molto pratico per cui, al di là del tentativo fallito di mediazione tra le milizie di Fayez al Serraj e quelle del generale Khalifa Haftar, l’Italia deve intervenire in questi scenari. Un motivo che fa riferimento agli approvvigionamenti energetici del Paese. No, non si tratta di affermare che le guerre si fanno per il petrolio. Ma di guardare ai dati che dicono che Libia e Iran sono, rispettivamente, il secondo ed il sesto fornitore di oro nero dell’Italia. Tripoli, inoltre, è il quarto partner italiano per l’acquisto di gas naturale. Wired ha utilizzato i dati forniti da Eurostat per riassumere la situazione in questa infografica.  Di default vengono mostrati i dati ... wired

