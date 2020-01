Pecorino, Asiago e Aceto Balsamico: gli hamburger di qualità per rilanciare Dop e Igp italiane (Di mercoledì 22 gennaio 2020) My Selection, la linea di hamburger premium creati da McDonald's e selezionati da Joe Bastianich, si rinnova nel 2020 per continuare a valorizzare le eccellenze del Made in Italy. I quattro nuovi ingredienti sono Pecorino toscano Dop, Asiago Dop, Aceto Balsamico di Modena Igp e Cipolla Rossa di Tropea di Calabria Igp. fanpage

