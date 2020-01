Napoli, Politano sempre più vicino: Llorente all’Inter (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Napoli è vicino alla fumata bianca per Politano: prestito con obbligo di riscatto. Llorente all’Inter Il Napoli è sempre più vicino a Matteo Politano dopo il blitz di questo pomeriggio, a Milano, da parte di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo azzurro ha raggiunto un’intesa di massima con l’Inter sulla base del prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto. Come riportato da Sky Sport, si tratta di un’operazione da 25 milioni di euro con l’inserimento di Fernando Llorente, che si trasferirà in nerazzurro. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

