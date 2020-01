Matteo Salvini replica a Fabio Volo: "Io inseguivo i Casamonica, lui i quattrinii" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Matteo Salvini replica a Fabio Volo che stamattina a Il Volo del mattino su Radio Deejay lo ha duramente attaccato: "Io inseguivo i Casamonica, il signor Fabio Volo inseguiva i quattrini. Lezioni di moralità sulla lotta alla mafia, alla camorra e alla 'ndrangheta non ne prendo". Fabio Volo sbotta contro Salvini: “Vai a citofonare ai camorristi, str***o senza palle” È successo durante la diretta radio della sua trasmissione “Il Volo del mattino” su Radio Deejay. Volo, nella sua trasmissione radiofonica, si è rivolto direttamente all’ex ministro dell’Interno che ieri a Bologna era andato a citofonare a casa di un ragazzo tunisino chiedendogli "Scusi lei spaccia?", così, giusto per inviperire un po’ le ultime battute della campagna elettorale per le Regionali in Emilia Romagna. Decisamente troppo per il conduttore ... blogo

