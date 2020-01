Lucia Annunziata lascia l'HuffingtonPost (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Giorgia Baroncini Dopo otto anni, la giornalista lascia la guida dell'HuffPost: "Una mia decisione. Quando un editore cambia è giusto che ci sia una discontinuità nella direzione" Dopo otto anni, Lucia Annunziata lascia la direzione dell'HuffingtonPost e il gruppo Gedi. Lo ha comunicato la stessa giornalista al nuovo direttore generale Maurizio Scanavino e al direttore del personale Roberto Moro. "È una mia decisione quella di andare via. È una decisione personale e felice, non c'è stato nessun attrito. Quando un editore cambia è giusto anche che ci sia una discontinuità nella direzione. Sono stata chiamata per fare una startup e dopo otto anni il giornale è diventato adulto ed è in crescita. Sono soddisfatta, quindi è il momento giusto per andare via", ha dichiarato la Annunziata all'AdnKronos. Così la giornalista 69enne non sarà più la direttrice della versione italiana ... ilgiornale

