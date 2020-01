LIVE Brescia-Oldenburg 34-42, EuroCup 2020 in DIRETTA: tedeschi solidi e precisi a fine primo tempo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34-42 Canestro da due di Larson chiude il primo tempo con Oldenburg a +8. 34-40 Trova finalmente la tripla Luca Vitali a trenta secondi dall’intervallo. 31-40 Tiro da due di Paulding. 31-38 Bel canestro in semigancio di Cain che batte Mahalbasic. 29-38 Fallo di Cain e poi canestro Paulding. 29-36 Al ritorno in campo è Horton a segnare da due. 27-36 Botta e risposta, questa volta di Larson e time out Brescia a -9. 27-34 Risponde Abass. 25-34 Tiro di due di Paulding. 25-32 Doppio ferro per Vitali da lontano, poi canestro Lansdowne. 23-32 Ancora Hobbs, ancora tripla e massimo vantaggio Oldenburg. 23-29 Tripla di Hobbs e tedeschi che tornano a +6. 23-26 È Mahalbasic a segnare e a ridare spazio tra le due squadre. 23-24 Due punti con Abass. 21-24 Trova la tripla Brescia con Horton e si torna a -3. 18-24 Secondo canestro consecutivo per ... oasport

