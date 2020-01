Lewis Hamilton mette le scarpe al suo bulldog inglese - (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ludovica Marchese Il bulldog inglese di Lewis Hamilton fa parte di un’agenzia di animali domestici che lavora nel mondo della pubblicità e l’ultimo accessorio che sfoggia su Instagram fa cadere la rete ai suoi piedi (o meglio alle sue zampe) Il cane di Lewis Hamilton è unico nel suo genere. Infatti, Roscoe, questo il nome del bulldog inglese, non ha bisogno di essere mantenuto dal suo padrone, visto che percepisce un proprio stipendio a fronte di varie collaborazioni nel mondo della pubblicità. Ebbene sì, il bulldog inglese del pilota della Mercedes è una vera star, dal momento che risulta essere richiestissimo per prestare la sua immagine in numerosi spot per la modica cifra di 700 euro. A confermarlo è stato anche lo stesso Hamilton nel corso di un’intervista: "Roscoe ora fa parte di un’agenzia di casting, mi hanno detto che avevano bisogno di un bulldog per pubblicizzare ... ilgiornale

