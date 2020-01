Le chiese protestanti attaccano l'Italia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) In un'Italia sempre meno cattolica, agli evangelici pentecostali basta un garage per creare il proprio luogo di culto. Ma forti del loro proselitismo riempiono anche stadi e addirittura continenti. Conquisteranno anche noi? A Milano apre la filiale di Hillsong. Per i fondatori Brian e Bobbie Houston è la Chiesa cristiana contemporanea che attrae Vip e celebrity. Tutti voi riuniti in questa chiesa, un bell'applauso per Gesù!». È domenica mattina all'auditorium San Fedele, pieno centro di Milano, e quella che va in scena è una messa. O qualcosa del genere. Oltre gli spalti semibui e stracolmi, sul palcoscenico illuminato alla perfezione, svetta un ragazzone rasato e vestito di nero - pantaloni stretti, t-shirt e giubbotto di jeans - perfetta sintesi tra una rockstar e un prete. Intorno a lui sorride una band che ha appena finito di scaldare il pubblico, o meglio, questa gremitissima ... panorama

