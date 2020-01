La fabbrica del fake: come ti creo il bot (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sulla fabbrica del fake ne abbiamo parlato. Ricordate? Sulla pagina di Bufale.net e sul nostro account Twitter abbiamo anche creato un sondaggio. Sondaggio secondo il quale anche voi avete avuto contezza che qualcosa su Internet non funziona. Domanda, siamo solo noi a notare bizzarri profili con sorridenti anziani o massaie curiosamente istruiti nel web e pronti a vomitare il tormentone politico del momento e mezzobusti da scam sessuale con profilo blindato che invece appaiono per attaccare il nemico di turno? — Bufale e fake News (@fakeNews Bufale) December 2, 2019 Almeno il 90% di voi si sono imbattuti in profili dal leggendario volto buono di una persona di famiglia, volti mai visti prima di sorridenti anziani, solari madri e padri di famiglia con bimbi altrettanto sorridenti nell’album fotografico. Inesplicabilmente rissosi, battaglieri e oscillanti tra l’utente ben ... bufale

Massimo18783866 : RT @FakeNews_Bufale: Ringraziamo @lastknight per aver dimostrato che non eravamo tutti paranoici, né noi, né il 90% di utenti che hanno not… - giugiulone : La fabbrica del fake: come ti creo il bot - Bufale - PascaliLuciana : RT @FakeNews_Bufale: Ringraziamo @lastknight per aver dimostrato che non eravamo tutti paranoici, né noi, né il 90% di utenti che hanno not… -