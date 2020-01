Italia’s Got Talent 2020 il piccolo sassofonista Julian convince (video) (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Italia’s Got Talent 2020 il piccolo sassofonista Julian. Accompagnato dalla sua famiglia convince tutti i giudici (video) Continua su TV8 il consueto appuntamento settimanale con le audizioni di Italia’s Got Talent 2020. In questa seconda puntata di questa edizione parzialmente rinnovata, andata in onda il 22 gennaio, si è presentata sul palco la famiglia Iorio. Madre pianista, padre bassista e il piccolo Julian di solo sei anni e mezzo, sassofonista. Standing ovation dei giudici e del pubblico per la performance del piccolo. Sulle note di un famoso pezzo di Charlie Parker, alla domanda retorica di Federica Pellegrini su quanto fosse bravo, il piccolo prodigio risponde con fierezza sottolineando il fatto che suona solo da un anno. Con un misto di Talento, ironia e ingenuità il piccolo birdman porta a casa quattro sì. Alla fine di ogni puntata in onda verrà scelto un concorrente che ... dituttounpop

