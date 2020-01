Italia-Montenegro oggi in tv: orario d’inizio, streaming e programma Europei pallanuoto 2020 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) È il grande giorno del Settebello di Sandro Campagna. Inizia la fase ad eliminazione diretta per gli Europei di pallanuoto maschile a Budapest, scende in acqua la Nazionale Italiana nei quarti di finale: gli azzurri oggi se la vedranno con il Montenegro. In palio c’è ovviamente il pass per la zona medaglie: Figlioli e compagni che non hanno l’ossessione di andare avanti per andare a caccia della qualificazione olimpica, già in cassaforte dall’estate, possono giocare con la mente più libera. Italia comunque favorita nella sfida contro i montenegrini guidati da Ivovic, stella della Pro Recco. Andiamo a scoprire l’orario d’inizio dell’incontro e come seguirlo in TV. COME SEGUIRE LIVE Italia-Montenegro Mercoledì 22 gennaio 2020 ore 16.00, a Budapest Italia-Montenegro Diretta tv in chiaro su RaiSport+HD Diretta streaming gratuita su RaiPlay ed in ... oasport

