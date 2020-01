Inviata di Striscia la notizia è stata aggredita: finisce in ospedale (FOTO) (Di mercoledì 22 gennaio 2020) E’ stata aggredita a Cosenza l’Inviata Erica senza k di Striscia la notizia, un parcheggiatore abusivo si scaglia contro la troupe Aggressione per Erica senza K, l’Inviata di Striscia la notizia ha avuto una brutta esperienza mentre stava girando un servizio a Cosenza. Insieme ad Erica c’era anche troupe che stava registrando il servizio riguardanti i parcheggiatori abusivi che tartassano gli automobilisti. Il fenomeno si è ingigantito e nella cittadina sono numerosissimi i parcheggiatori abusivi che si piazzano in diverse zone della città per spillare denaro agli automobilisti. Ad essere maggiormente assediata è la zona di fronte lo Stadio Marulla. Qui, quando ci sono le partite di calcio del Cosenza, bisogna addirittura cedere alle pressioni dei parcheggiatori. Se non si cede, si può anche rischiare di trovare la vettura non integra, oltre che non è assicurato un posto libero ... kontrokultura

