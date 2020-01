Giulio Raselli e Giulia dopo la scelta vanno a convivere: ecco cosa hanno detto (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Giulio Raselli e Giulia D’Urso dopo Uomini e Donne sono pronti per la convivenza? Si torna a parlare di Giulio Raselli e Giulia d’Urso, coppia nata pochi giorni fa al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. dopo aver lasciato insieme la trasmissione i due si stanno godendo l’inizio della loro relazione lontano dalle telecamere. dopo la scelta si stanno concedendo qualche giorno di vacanza e relax vicino Taranto, l’ex corteggiatrice ha mostrato il luogo in cui si trovano su Instagram. Giulia D’Urso ai suoi follower ha fatto vedere anche la loro camera, sul letto hanno trovato un romantico cuore formato con dei petali rossi. In camera ci sono anche delle candele e un biglietto che riporta la seguente scritta: “Benvenuti Giulio e Giulia”. dopo la scelta Witty Tv ha pubblicato un video della coppia, dove si vedono i ... nonsolo.tv

