Giorgia Palmas svela la testimone di nozze: “Sono fortunata ad averti incontrata” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Si avvicinano sempre di più le nozze per la celebre coppia formata dall’ex velina Giorgia Palmas e dallo sportivo Filippo Magnini. I 2 hanno comunicato a Verissimo la data del matrimonio e la Palmas rivela attraverso Instagram il nome della testimone di nozze: la sua cara amica Elena Barolo. L’annuncio sul social che emoziona i fan L’ultimo post Instagram di Giorgia Palmas ritrae la bella showgirl insieme all’amica Elena Barolo. Nella didascalia si legge: “Ci conosciamo da tanti anni Elenina mia, quasi 20, e siamo davvero cresciute insieme. Sono fortunata ad aver incontrato nella mia vita la tua delicatezza e la tua bontà d’animo. Tra pochi mesi scriveremo un’altra pagina della nostra vita in cui saremo insieme, al mio fianco in una giornata indimenticabile, cara la mia testimone di nozze”. L’ex velina annuncia così di volere al proprio fianco nel giorno più bello la sua amica ... thesocialpost

