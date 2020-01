Gemma Galgani: ex marito, data di nascita, lavoro, figli (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Conosciamo meglio Gemma Galgani, tra i personaggi televisivi di maggior successo degli ultimi anni, che il pubblico ha imparato a conoscere durante le stagioni di Uomini e donne, programma del pomeriggio di Canale 5, condotto da Maria De Filippi.Chi è Gemma Galgani? Gemma Galgani è nata a Torino il 19 gennaio 1950 (ha compiuto 70 anni poche settimane fa), sotto il segno del Capricorno. La donna è alta 1 metro e 68 centimetri e pesa 55 chili. Dopo essersi diplomata all'Istituto d'arte, pur rimanendo col sogno di diventare una ballerina di danza classica, nel 1969 inizia a lavorare al Teatro Alfieri di Torino dal 1969, lasciando l'occupazione agli inizi degli anni Ottanta. Successivamente, entra nell'organico del Teatro Colosseo, un'istituzione della città sabauda, come direttrice di sala. Al settimanale Nuovo ha raccontato così la passione per la sua occupazione: Amo il mio lavoro, ... blogo

trash_italiano : Buon compleanno, Gemma Galgani. - zazoomnews : Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani fa litigare Ida e Riccardo - #Anticipazioni #Uomini #Donne: #Gemma - zazoomblog : Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani fa litigare Ida e Riccardo - #Anticipazioni #Uomini #Donne: #Gemma -