Gabigol-Flamengo, brusco stop: l’Inter chiede più soldi, per arrivare a Eriksen (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L'Inter ha cambiato le condizioni dell'accordo pretendendo più soldi dal Flamengo e arenando la trattativa. A fine 2019 si era pattuita la cessione dell'80% del cartellino per 16 milioni, ma ora i nerazzurri sono disposti a cedere fino al 95% (per 20 milioni), necessari per convincere il Tottenham a cedere Eriksen a gennaio. fanpage

FcInterNewsit : GdS - Gabigol-Flamengo in dirittura d'arrivo: le cifre - MarcoBarzaghi : Gabigol al Flamengo per 20 milioni e 20% su rivendita, Di Marco al Verona in prestito, stesso destino per Lazaro @Sport_Mediaset - AlfredoPedulla : #Young arriva domani. Ora #Inter prepara i i documenti con #Tottenham per #Eriksen. E #Giroud in pugno. Aeroporti… -