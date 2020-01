Fabio Volo attacca Salvini: “Vai a citofonare ai camorristi se hai le pa..e” - (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Luana Rosato Fabio Volo critica ferocemente il gesto di Salvini, che ha citofonato alla porta di un tunisino accusato di spaccio dalla portinaia, e provoca il leader della Lega Il gesto compiuto da Matteo Salvini a Bologna, dove ha citofonato presso l’abitazione di un privato accusato di spaccio di droga, ha scatenato la furia di Fabio Volo che, durante la trasmissione radiofonica Il Volo del Mattino, ha commentato l’accaduto. Senza nascondere il pensiero sul gesto compiuto dall’esponente della Lega, la voce di Radio Deejay non ha esitato ad esprimere il suo dissenso con frasi colorite e toni furiosi. “Vai a suonare ai camorristi se hai le palle str..o, non da un povero tunisino che lo metti in difficoltà str..o, sei solo uno str..o senza palle – ha sbottato Volo - . Fallo con i forti lo splendido, non con i deboli”. La posizione di Fabio Volo in merito, dunque, è stata più ... ilgiornale

