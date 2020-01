Emma D'Aquino e Laura Chimenti, due giornaliste sul palco di Sanremo 2020 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Mai come quest'anno il Festival verrà popolato da ospiti femminili che avranno anche il ruolo di affiancare Amadeus nelle serate di Sanremo 2020. Con l'annuncio del cast femminile, infatti, il conduttore ha svelato i nomi di tutte le "signore del Festival", tra cui figurano due giornaliste Rai, cioè Emma D'Aquino e Laura Chimenti, volti amati del Tg1 che dovrebbero essere le co-conduttrici della seconda serata (mercoledì 5 febbraio). Emma D'Aquino a Sanremo 2020 Classe 1966, originaria di Catania, dopo la laurea in Scienze Politiche Emma D'Aquino ha intrapreso una brillante carriera nel giornalismo, lavorando in radio e tv locali, fino all'assunzione in Rai nel 1996. Nel suo curriculum ci sono i ruoli di inviata di Porta a Porta, il programma condotto da Bruno Vespa, di corrispondente da New York dopo l'attentato alle Torri ... gqitalia

