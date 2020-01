Di Maio, ufficiali le dimissioni da leader politico M5S (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Di Maio, dimissioni da leader M5S Luigi Di Maio ha rassegnato le dimissioni ufficiali da capo politico del M5S: l’annuncio, nell’aria dalla mattina di oggi, mercoledì 22 gennaio, è stato dato dallo stesso ministro degli Esteri poco dopo le 17, durante un evento del Movimento Cinque Stelle al Tempio di Adriano, a Roma. “Oggi si chiude un’era, è giunto il momento di rifondarsi”, ha dichiarato l’ormai ex leader pentastellato, confessando di aver iniziato a scrivere questo discorso “un mese fa”. “Io mi fido di voi, mi fido di noi e di chi verrà dopo di me. Per arrivare fin qui abbiamo fatto salti mortali. Hanno iniziato Beppe e Gianroberto e a loro va tutto il mio grazie di cuore”, ha aggiunto. “Da oggi inizia per il M5S un percorso per gli stati generali del Movimento, i primi della nostra storia: un momento importantissimo. ... tpi

