Con le dimissioni di Di Maio, Salvini perde il suo “uomo forte” nel Movimento 5 Stelle (Di mercoledì 22 gennaio 2020) dimissioni Di Maio, ora Salvini perde il suo “uomo forte” nel M5S Le dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico del Movimento 5 Stelle sono tutto fuorché un fulmine a ciel sereno: erano state ipotizzate già all’indomani delle elezioni europee, quando il partito della Casaleggio Associati lasciò per strada sei milioni di voti rispetto al boom delle politiche e fu superato da un Partito Democratico ancora convalescente. Trentatré anni e una scalata politica senza precedenti nella storia della Repubblica, in pochi anni dagli spalti dello Stadio San Paolo di Napoli alla Farnesina, passando per Palazzo Chigi, Di Maio rinuncia allo scettro di comando dopo mesi di pressioni, dopo il fallimento dell’esperienza di governo con la Lega e soprattutto dopo una sequela di sconfitte che portano la sua firma (Abruzzo, Sardegna Basilicata, Piemonte, europee). Spesso irriso dagli ... tpi

