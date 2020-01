Clizia Fornasier e Attilio Fontana a Vieni da me tra gelosia e messaggi (Foto) (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Clizia Fornasier a Vieni da me confida che Attilio Fontana l’ha conquistata con i messaggi, è così che ha davvero perso la testa per lui (Foto). Lei a sua volta aveva già conquistato il cantante con la sua dolcezza, la sua bellezza. Oggi sono una famiglia bellissima, i loro figli Blu e Mercuzio sono la loro vita. Scorrono le immagini dei piccoli, Clizia si commuove, lo fa sempre quando vede le loro Foto: “Loro sono la mia condanna d’amore per sempre. Sono in gradi di dire già cose che fanno perdere qualunque tipo di certezza”. Ammettono che la coppia un po’ ne risente con due figli piccoli ma adesso sono genitori e trovano il modo per ritagliarsi dei loro spazi, anche se lavorano insieme a teatro. Due genitori sempre presenti e molto attenti. Attilio è un bravissimo papà, a volte si alza prima lui dal letto mentre lei a volte finge di non sentire i figli. E’ STATA Clizia A CHIEDERGLI IL ... ultimenotizieflash

