Avanti un altro, concorrente "maledice" in sardo Bonolis che non capisce una parola - (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Luana Rosato concorrente di Avanti un altro si prende gioco di Paolo Bonolis e recita una poesia in dialetto sardo che è una sorta di "maledizione", poi precisa: "Nulla contro il conduttore" Siparietto divertente ad Avanti un altro tra Paolo Bonolis e il concorrente Giovanni Males, pastore della provincia di Oristano che si è preso gioco del conduttore recitando una poesia in dialetto sardo. Quella decantata dal concorrente del quiz show di Canale 5, però, non era propriamente una poesia, bensì un “frastimo”. In Sardegna, “frastimare” signifa “maledire augurando, con una frase breve o con più parole dal significato immediato, il “male” ad un potenziale avversario”. E questo è, esattamente, ciò che il signor Males ha fatto con Paolo Bonolis. Spiegando di essere un appassionato di poesie nel dialetto della sua terra, il concorrente ha avuto la possibilità di esibirsi lasciando ... ilgiornale

fattoquotidiano : Avanti un altro, il concorrente finge di fare un augurio a Paolo Bonolis in lingua sarda ma ecco cosa dice: “Ti ven… - trash_italiano : Paola Caruso: - bonas ad Avanti Un Altro - Isola dei Famosi - Supervivientes - ha ritrovato la madre a Live - ha at… - virginiaraggi : Avanti con la demolizione della Tangenziale est! Rimosso un altro pezzo della sopraelevata. Presto i cittadini torn… -