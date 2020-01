Australian Open, Fognini batte Thompson e passa il turno (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Fabio Fognini si qualifica al terzo turno dell'Australian Open, primo dei quattro tornei del Grande Slam, in corso di svolgimento a Melbourne. L'italiano, numero 12 del ranking Atp, sconfigge dopo l'ennesima maratona l'australiano Jordan Thompson, numero 66 del mondo, con il punteggio di 7-6, 6-1, 3-6, 4-6, 7-6. Per l'italiano adesso la strada sembra in discesa: troverà nei sedicesimi l'argentino Guido Pella e poi, eventualmente, agli ottavi il vincente della sfida tutta americana tra Sam Querrey e il 'killer' di Berrettini, Tennys Sandgren. In vista per Fognini c'è anche un eventuale super-sfida nei quarti con Roger Federer. agi

