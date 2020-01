Ape Sociale: prorogata al 31 dicembre, dal 1 gennaio riaperti i termini per presentare domanda (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La legge di bilancio 2020 ha riconfermato l’APE Sociale, posticipandone il periodo di sperimentazione fino al 31 dicembre 2020. In attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il messaggio 17 gennaio 2020, n. 163, l’Istituto comunica la riapertura delle domande firenzepost

FirenzePost : Ape Sociale: prorogata al 31 dicembre, dal 1 gennaio riaperti i termini per presentare domanda… - vhagaris : Stasera ape per il compleanno di L e ci sono 16 (SEDICI) persone di cui io ne conosco 5 (CINQUE) incluso il festeggiato, ho l’ansia sociale. - MAURO72016404 : RT @ediliziaitalia: Prorogata per un altro anno l'agevolazione APE Sociale 2020. La notizia è arrivata con la pubblicazione ufficiale sulla… -