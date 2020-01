Acquistare un box a Benevento: ecco i costi zona per zona (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoIl mercato dei box e dei posti auto, nella prima parte del 2019, segnala nelle grandi città una sostanziale stabilità (+0,1% per i box e -0,4% per i posti auto). Nello stesso periodo anche le compravendite dei box sono cresciute, (+7,6%) a conferma dello stato di buona salute di questo comparto immobiliare. Secondo uno studio del Gruppo Tecnocasa, Benevento segue il trend nazionale con i seguenti costi per l’acquisto di un box: CAPODIMONTE 14.000 CENTRO STORICO 20.000 MELLUSI – zona ALTA 20.000 POSTE CENTRALI 18.000 STAZIONE 18.000 TORRE DELLA CATENA 15.000 V.AVELLINO – FONTANELLE – PACE VECCHIA – BORGONERO 15.000 L'articolo Acquistare un box a Benevento: ecco i costi zona per zona proviene da Anteprima24.it. anteprima24

affaridanerd : Pop In A Box è il popolare sito per acquistare Funko POP!, ma non tutti sanno che è anche pieno di abbigliamento Ne… - magicgguk_ : Raga ma se i bitti venissero in Italia, dovrebbe essere possibile acquistare i biglietti dai box office vero? - LuciGuenz : @McGadda Brava Maria Chiara! E io aggiungerei: anche il singolo cittadino può averne un vantaggio: ci sono app che… -