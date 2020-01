Verdi si oppongono a Monte Carnevale: no a discarica (Di martedì 21 gennaio 2020) Roma – “Oggi siamo stati in piazza del Campidoglio a fianco dei cittadini della Valle Galeria. La proposta della Giunta Raggi di posizionare una nuova discarica in localita’ Monte Carnevale e’ una follia. Non ci sono altre possibilita’: la Valle Galeria deve essere bonificata e risanata. Cosi’, in una nota, Nando Bonessio e Silvana Meli, coportavoce dei Verdi del Lazio e di Roma. “Non e’ pensabile- spiegano i Verdi- che un territorio che negli anni ha subito un cosi’ alto livello di inquinamento e di patologie tumorali possa essere ancora sacrificato sull’altare dell’incapacita’ della politica romana di applicare i principi dell’economia circolare al trattamento dei rifiuti”. “Roma ha bisogno che la raccolta differenziata porta a porta venga estesa in modo capillare a tutti i quartieri. Zingaretti ... romadailynews

