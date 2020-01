Terremoto sul Gargano (Di martedì 21 gennaio 2020) Foggia, 21 gen. (Adnkronos) - Un Terremoto di magnitudo 3,6 si è verificato alle 4.24 con epicentro a pochi chilometri dal paese di Carpino, nel Gargano, in provincia di Foggia e ad una profondità di 20 chilometri. La scossa è stata avvertita in modo distinto in tutta la provincia di Foggia e anche liberoquotidiano

