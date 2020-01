Spazio, Pasquali (Leonardo): Necessario accelerare lo sviluppo di applicazioni e servizi (Di martedì 21 gennaio 2020) L’attenzione verso lo Spazio da parte delle istituzioni europee è assolutamente positiva: ora è il momento di rafforzare lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” il coordinatore delle attività spaziali di Leonardo, Luigi Pasquali, a margine della dodicesima conferenza sulla politica spaziale europea. “Siamo in una fase in cui bisogna dare una spinta agli obiettivi da raggiungere nel corso del nuovo anno“, ha detto Pasquali, sottolineando che “la conferenza arriva poco dopo il ministeriale Esa, in cui l’Europa ha dato un segnale molto importante mostrando interesse per i progetti portati sul tavolo, con una convergenza su un budget significativo pari a circa 14,4 miliardi di euro in tre anni“. A questo proposito, il dirigente di Leonardo ha sottolineato che “anche l’Italia ha dato un ... meteoweb.eu

