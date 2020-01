Sp 26 Filetta-San Cipriano: si corre per la riapertura (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Dopo le rassicurazioni fornite nei giorni scorsi dal presidente della provincia di Salerno Michele Strianese, anche il Comune di San Cipriano Picentino ci tiene ad aggiornare il crono programma dei lavori sulla strada provinciale 26 bloccata da una frana venuta giù lo scorso 22 dicembre. Come fa sapere il vicesindaco Gennaro Aievoli, i lavori procedono con celerità. In particolare stamattina sono iniziati i lavori di montaggio dell’armaco in ferro che convoglierà l’acqua proveniente dalla montagna verso valle. Nei prossimi giorni la società Italgas avvierà le opere necessarie all’interramento della tubazione del metano onde consentire la successiva pavimentazione. L'articolo Sp 26 Filetta-San Cipriano: si corre per la riapertura proviene da Anteprima24.it. anteprima24

