Secondo Costanzo ha ragione la Boldrini: «A Sanremo sempre un conduttore artistico uomo e donna» (Di martedì 21 gennaio 2020) Sul Festival di Sanremo si stanno facendo tanti discorsi in merito alla parità di genere, soprattutto dopo la contestata frase del conduttore artistico della manifestazione canora Amadeus che ha apprezzato, tra le doti di una delle sue ospiti Francesco Maria Novello, quella di stare sempre un passo indietro rispetto all’uomo (nella fattispecie, Valentino Rossi, compagno della donna). A Un giorno da pecora, Laura Boldrini aveva proposto una conduzione artistica femminile accanto a una conduzione artistica maschile, come regola di base per il Festival di Sanremo. LEGGI ANCHE > Amadeus, la Novello che sa stare un passo indietro e la giustificazione peggiore della gaffe Maurizio Costanzo appoggia l’idea di Laura Boldrini sulla parità di genere nella conduzione A supportare questa ipotesi, ci ha pensato – sempre dai microfoni della trasmissione di Radio1 – Maurizio ... giornalettismo

