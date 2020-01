Scienza: alla e-Geos fornitura di mappe satellitari per le emergenze (Di martedì 21 gennaio 2020) Saranno prodotte da ricercatori italiani le mappe satellitari di rischio per il supporto alla gestione in casi di emergenza. e-Geos, società costituita da Telespazio (80%) e dall’Agenzia Spaziale Italiana (20%), ha firmato un contratto con il Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea per la fornitura di mappe satellitari per la gestione delle emergenze. Il contratto, denominato “Copernicus Emergency Management Risk and Recovery”, è stato firmato con il JRC, il servizio interno della Commissione Europea, deputato alla gestione della Scienza e della conoscenza, che regola i rapporti con le piccole e medie imprese attraverso l’assegnazione di contratti di servizio. e-Geos guiderà un consorzio che comprende anche importanti aziende e università europee. Il contratto prevede la fornitura di mappe satellitari e dati digitali, relativi all’intero ... meteoweb.eu

