Scazzi, nuove condanne per depistaggi

Condannati dal Tribunale di Taranto 11 imputati nel processo bis perlegati all'inchiesta sul delitto di Sarah, la 15enne di Avetrana, gettata in un pozzo il 26 agosto 2010. Quattro anni di carcere a Michele Misseri (zio di Sarah, condannato già in via definitiva a 8 anni per soppressione di cadavere) per autocalunnia perché si autoaccusò di omicidio.Pena più alta (5 anni)a Ivano Russo,conteso tra Sarah e la cugina Sabrina (all'ergastolo) per ipotesi di false informazioni al Pm e falsa testimonianza alla Corte d'Assise(Di mercoledì 22 gennaio 2020)