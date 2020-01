Rakitic alla Juventus, il Barcellona può cederlo a gennaio (Di martedì 21 gennaio 2020) Ivan Rakitic potrebbe lasciare il Barcellona già nel mercato invernale e la Juventus sta valutando con attenzione la situazione del centrocampista croato. Sul tavolo del Barça ci sarebbe anche una proposta dei bianconeri, che avrebbe individuato nel classe 1988 il rinforzo di qualità per la mediana di Sarri. Non ci sono sviluppi in merito all'ipotesi di scambio con Bernardeschi. fanpage

Lo_statistico : Un giocatore (Ronaldo non conta) di 32 anni con ingaggio pesante e 2-3 anni di carriera 'vale' 15-20 mln (anche Vid… - AmosBicego : @LagrandeWanheda @kravotz @SimoneMaloni @marco_rogerio_ @rajonee09 @F1N1no @Lele_17 Fidati che alla Juve sarebbe di… - Cucciolina96251 : RT @TopPlanet63: Dalla Spagna: anche la Juve su Rakitic. Sarebbe il rinforzo giusto per l'assalto alla Champions? Dallo studio: Benny ??? 'N… -