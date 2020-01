“Pazzesca”. Giulia D’Urso è stata la scelta di Giulio Raselli, ma chi è davvero la bella salentina di UeD? Le foto social sono bollenti (Di martedì 21 gennaio 2020) Alla fine Giulio Raselli ha scelto Giulia D’Urso, nel Trono Classico di Uomini e Donne. La giovane corteggiatrice leccese è stata preferita dal tronista alla rivale Giovanna Abate nel corso della puntata di UeD in onda il 20 gennaio 2020. Ma chi è davvero Giulia, che nel dating show di Maria De Filippi ha trovato la sua prima esperienza televisiva? Giulia D’Urso (sembra proprio che non ci sia nessuna parentela con la celebre conduttrice Barbara D’Urso) è nata il 4 ottobre del 1995 a Ruffano, la cittadina di 9mila abitanti in provincia di Lecce in cui è cresciuta. Appassionata di fashion, da qualche anno ha lasciato il Salento per trasferirsi a Milano, dove svolge le attività di fotomodella e PR in un locale del capoluogo lombardo. Con Giulio il feeling è stato immediato: “Mi dà la sensazione di essere molto uomo: uno che sa il fatto suo e non si lascia intimidire. Forse, in parte, ... caffeinamagazine

