Paola Caruso Instagram | giunonica nella vasca da bagno | la bellezza è “tanta” | anche la

È davvero tanta l'abbondanza di Paola Caruso in uno degli ultimi scatti social postati su Instagram: la showgirl calabrese, ex bonas di Avanti un altro, esibisce con orgoglio le sue forme e il suo piccolo Michelino. In vacanza alle terme ai Bagni di Bormio, la trentacinquenne – fresca di compleanno festeggiato lo scorso 17 gennaio – non ha mancato di suscitare, ma è ormai quasi un'abitudine, qualche polemica sotto le immagini condivise sul social. Se non è disappunto sull'abbigliamento o sul fisico, c'è senz'altro qualche nuovo – o vecchio – pretesto cui appigliarsi per dar contro alla pupilla di Barbara D'Urso. Paola Caruso Instagram, il bagno alle terme 'infiamma' i followers E questa volta c'è più di una 'trovata' da obiettare alla Caruso. A partire dalla sponsorizzazione delle terme di cui Paola è ospite insieme al figlioletto avuto dall'ex Francesco Caserta.

