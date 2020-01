Pallanuoto femminile, Europei 2020: il tabellone delle semifinali. Programma, orari e tv (Di martedì 21 gennaio 2020) Si è andato a delineare il tabellone in chiave medaglie e con in palio il pass olimpico per Tokyo 2020 per quanto riguarda gli Europei di Pallanuoto femminile 2020. Ha dovuto salutare la manifestazione il Setterosa di Paolo Zizza sconfitto oggi dalla Russia. Oltre alle russe avanzano anche Spagna, Olanda e le padrone di casa dell’Ungheria. Andiamo a scoprire il tabellone e il Programma delle semifinali. tabellone semifinali Europei Pallanuoto femminile 2020 Giovedì 23 gennaio 2020 17:30 Ungheria – Spagna 19:00 Russia – Olanda Gli Europei di Pallanuoto saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport+ HD e live streaming su Rai Play oltre che in streaming in abbonamento su LEN TV. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ... oasport

