"Morto dopo un pestaggio", si indaga per omicidio volontario con un'inchiesta sulla tragica fine di Enukidze Vakhtang, un georgiano rinchiuso nel cpr di Gradisca d'Isonzo in attesa di essere rimpatriato. Il Garante dei detenuti Mauro Palma ha effettuato una visita approfondita del Centro di permanenza per il rimpatrio di Gradisca d'Isonzo, dopo la morte di un ospite … L'articolo Morto dopo un pestaggio, si indaga nei CPR. Dura la Serracchiani: "Colpa dei decreti di Salvini"

