LIVE Seppi-Kecmanovic 6-4, 6-4, 4-5 Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurro dovrà servire per allungare il terzo set (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Prima vincente di Kecmanovic. 5-5 Seppi esce dalla sabbie mobili di un game complicato allungando il film di questo terzo set. 40-30 Ottima prima dell’italiano, che si procura una palla per pareggiare le cose. 30-30 E’ sulla riga, come conferma il “Challenge”, il dritto vincente di Seppi. 15-30 Si appella al servizio l’altoatesino: funziona. 0-30 Tentativo, senza nè capo nè coda, di palla corta: palla in rete. Seppi in difficoltà. 0-15 Accelerazione di Kecmanovic, Seppi non può recuperare. 5-4 Altro giro, altro rovescio: Kecmanovic ora potrà mettere tutta la pressione del mondo su Seppi, nel decimo game del terzo set. 40-30 Palla corta vincente, adagiata sul nastro, da parte dell’altoatesino. 40-15 Accorcia Seppi. 40-0 Arma letale, in questo momento, il rovescio del giovane serbo. 30-0 Non riesce il ... oasport

